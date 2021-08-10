Son dakika! Adana merkezli 30 ilde tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 76 gözaltı (2)
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Son dakika! Adana merkezli 30 ilde tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 76 gözaltı (2)

Son dakika! Adana merkezli 30 ilde tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 76 gözaltı (2)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: TARİHİ ESERLER 9 MÜZAYEDE EVİNDEAdana merkezli 30 ilde düzenlenen operasyon, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı'nca yapılan çalışmalar sonucu gerçekleştirildi.

TARİHİ ESERLER 9 MÜZAYEDE EVİNDE

Adana merkezli 30 ilde düzenlenen operasyon, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı'nca yapılan çalışmalar sonucu gerçekleştirildi. Çalışmalarda, uluslararası tarihi eser kaçakçılığı yapan suç örgütünün, Türkiye'ye ait tarihi eserleri yurt dışına kaçırdığı belirlendi. Liderliğini Abdulsamet K.'nin yaptığı örgütün, ülke genelinde topladığı tarihi eserleri kuryeler ile yurt dışına kaçırarak ABD ve Avrupa ülkelerinde bulunan 9 müzayede evine sattığı saptandı. Müzayede evleri tarafından örgüt üyelerinin hesaplarına tarihi eserlerin satış bedeli olarak 26 milyon TL değerinde döviz gönderildiği belirlendi. Müzayede evlerine ait katalogların incelenmesi sonucu yurt dışında satışı yapılarak örgüt üyelerine ödemeleri gönderilen Türkiye'ye ait Anadolu kökenli 52 tarihi eser saptandı.

TATİLDE YAKALANDIAralarında örgüt lideri Abdulsamet K.'nin de bulunduğu 76 şüpheli, 'Anadolu' kod adlı operasyonda gözaltına alındı. Örgüt lideri Abdulsamet K., Mersin Silifke'de otelde tatil yaparken polis baskınıyla yakalanarak, gözaltına alındı.TÜRKİYE'NİN TEZLERİNİ DOĞRULAYAN OPERASYONÖte yandan gözaltı kararı verilen şüphelilerden 7'sinin mal varlıklarına el koyulacağı belirtildi.  Operasyonun, Cumhuriyet tarihinin suçtan elde edilen gelire yönelik ilk tarihi eser kaçakçılığı operasyonu olma özelliğini taşıdığı bildirildi. Ayrıca başta BM, UNESCO ve INTERPOL gibi uluslararası mecralarda Anadolu'dan kaçırılan eserlerin Avrupa ve ABD'de yer alan müzayede evlerinde satıldığı yönündeki Türkiye'nin tezlerini doğrulayan ve adli soruşturmayla ortaya koyulan ilk operasyon olduğu kaydedildi. Operasyonun, uluslararası kuruluş olan FATF (Financial Action Task Force- Mali Eylem Görev Gücü) tarafından Türkiye'nin denetlenmesi sürecine olumlu katkılar sağlayacağı da değerlendirildi.Fatih POYRAZ/ ANKARA,

Son dakika! Adana merkezli 30 ilde tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 76 gözaltı (2)
Son dakika! Adana merkezli 30 ilde tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 76 gözaltı (2)
Son dakika! Adana merkezli 30 ilde tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 76 gözaltı (2)
Son dakika! Adana merkezli 30 ilde tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 76 gözaltı (2)
Son dakika! Adana merkezli 30 ilde tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 76 gözaltı (2)
Son dakika! Adana merkezli 30 ilde tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 76 gözaltı (2)
Son dakika! Adana merkezli 30 ilde tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 76 gözaltı (2)
Son dakika! Adana merkezli 30 ilde tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 76 gözaltı (2)
Son dakika! Adana merkezli 30 ilde tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 76 gözaltı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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