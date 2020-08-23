Son Dakika: ADANA Kozan'da ormanlık alanda yine yangın çıktı Son dakika haberi: Kozan'da ormanlık alanda yine yangın çıktı (5)VATANDAŞLAR MAĞDUR OLDUAdana'nın Kozan ilçesine bağlı Kuyubeli köyündeki orman yangını nedeniyle çevredeki mahallelerde bulunan evler de tahliye edildi.

Kozan'da ormanlık alanda yine yangın çıktı (5)

VATANDAŞLAR MAĞDUR OLDU

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Kuyubeli köyündeki orman yangını nedeniyle çevredeki mahallelerde bulunan evler de tahliye edildi. Jandarma ekipleri yangın bölgesini giriş ve çıkışlara kapattı. Bazı vatandaşlar, alevlerin etrafını sardığı mahallelerde mahsur kaldı. Bir mezarlık ve bir cami de itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ve AFAD ekiplerinin çabasıyla yanmaktan son anda kurtarıldı.

Alevlerin evinin bir kısmına zarar verdiği İsmail Özcan, 150 hurma ağacının yanarak kül olduğuna söyledi. Mehmet Özcan ise büyük bir yangınla karşı karşıya kaldıklarını bildirerek, Evimize kadar sıçradı alevler. Kovayla su taşıyoruz. Evin bulunduğu yer şimdilik kontrol altına alındı. Tüm görevlilerden teşekkür ederim dedi.

Ayşe Bektaş ise köylerinin bütün varlıkları yandığı için gözyaşı dökerek, İçimiz yandı. Bahçemiz yandı. Köyün hepsi bizim köyümüz, evlerin hepsi bizim evimiz. Bizim ev kurtulmuş, diğeri yanmış ne yapalım Allah herkese yardım etsin dedi.

Kaynak: DHA