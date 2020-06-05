Son Dakika: ADANA Kasaptan 200 kilo et çaldılar, birbirlerini öperek kutladılar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika: ADANA Kasaptan 200 kilo et çaldılar, birbirlerini öperek kutladılar

Bir son dakika haberine göre Kasaptan 200 kilo et çaldılar, birbirlerini öperek kutladılarADANA'da Casım Gürcü (33), arkadaşı C.N. (39) ile birlikte kasaptan yaklaşık 200 kilo kırmızı et çalıp, kardeşinin kasabına götürdü.

Son Dakika: ADANA Kasaptan 200 kilo et çaldılar, birbirlerini öperek kutladılar
05.06.2020 10:40 | Son Güncelleme: 05.06.2020 10:40

Kasaptan 200 kilo et çaldılar, birbirlerini öperek kutladılar

ADANA'da Casım Gürcü (33), arkadaşı C.N. (39) ile birlikte kasaptan yaklaşık 200 kilo kırmızı et çalıp, kardeşinin kasabına götürdü. Etleri araçtan indiren hırsızlar, birbirlerini öperek kutladı. Bu anlar bir iş yerinin kamerasına yansıdı.

Olay, 29 Mayıs'ta merkez Yüreğir ilçesi Şehit Erkut Akbay Mahallesi'nde meydana geldi. Casım Gürcü, arkadaşı C.N. ile birlikte gece saatlerinde kapısını kırıp Muhammet Şükrü K.?ye (24) ait kasaba girdi. Şüpheliler, iş yerinden çaldıkları 200 kilo eti, kiraladıkları hafif ticari araca yükleyerek ayrıldı. Gürcü, seyir halindeyken kasap olan kardeşi M.G.?yi (30) arayarak merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki iş yerine gelmesini istedi. Yolda buluşan şüpheliler, çaldıkları etleri, M.G.?nin kasabına bıraktı. Bu sırada C.N.?nin Casım Gürcü'yü kutlamak için alnından öpmesi bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

YAKLAŞIK 100 GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ

Sabah iş yerine gelen Muhammet Şükrü K., kapının açık olduğun görünce polise bildirdi. İhbar üzerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Hırsızlığın gerçekleştiği iş yeri ve kaçış güzergahındaki 100'e yakın güvenlik kamerası görüntüsünü incelemeye alan polis, şüphelilerin kimliğini tespit etti. Polisin titiz çalışmasının ardından Casım Gürcü ve kardeşi M.G., evlerine yapılan baskınla gözaltına alındı.

ETLER, VATANDAŞA SATILDI

Casım Gürcü'nün emniyetteki sorgusunda suçlamaları reddettiği öne sürülürken, kardeşi M.G.?nin ise "Ağabeyimin hırsızlık yaptığını bilmiyordum. Beni yoldayken aradı ve et getireceğini söyledi. Etleri de vatandaşa sattım" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Casım Gürcü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, M.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. C.N.?nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Erdoğan, Ayasofya'nın camiye çevrilmesi için talimat verdi: Milletimiz karar vermeli Haber
Erdoğan, Ayasofya'nın camiye çevrilmesi için talimat verdi: Milletimiz karar vermeli
Neden sokağa çıkma yasağı ilan edildi? Bilim Kurulu Üyesi birkaç şehrimizi sebep gösterdi Haber
Neden sokağa çıkma yasağı ilan edildi? Bilim Kurulu Üyesi birkaç şehrimizi sebep gösterdi
Kızını, internette uygunsuz görüntüleri var diye öldürdü! Videodaki kişi başka biri çıktı Haber
Kızını, internette uygunsuz görüntüleri var diye öldürdü! Videodaki kişi başka biri çıktı
Son Dakika: Yunanistan tarafından polis botumuza ateş açıldı Haber
Son Dakika: Yunanistan tarafından polis botumuza ateş açıldı
Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 15 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi Haber
Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 15 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Siirt'te PKK operasyonu nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi Haber
Siirt'te PKK operasyonu nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Banka kredisiyle aldığı inek derede boğulunca başında hüngür hüngür ağladı
Banka kredisiyle aldığı inek derede boğulunca başında hüngür hüngür ağladı
Akademisyen Ceren'i öldüren sanığın, babası ile tehdit içerikli konuşmalarına soruşturma başlatıldı
Akademisyen Ceren'i öldüren sanığın, babası ile tehdit içerikli konuşmalarına soruşturma başlatıldı
Anneannesinin hayatını kurtaran 3 yaşındaki Dilara, Finlandiya'nın kahramanı oldu
Anneannesinin hayatını kurtaran 3 yaşındaki Dilara, Finlandiya'nın kahramanı oldu
ABD'de hücresinde biber gazıyla müdahale edilen siyahi mahkum Jamel Floyd öldü
ABD'de hücresinde biber gazıyla müdahale edilen siyahi mahkum Jamel Floyd öldü
Vekilliği düşürülen CHP'li Enis Berberoğlu'ndan sıcağı sıcağına ilk açıklama: Cezaevine teslim olacağım
Vekilliği düşürülen CHP'li Enis Berberoğlu'ndan sıcağı sıcağına ilk açıklama: Cezaevine teslim olacağım
3 ismin milletvekilliği düşürüldü, Meclis'teki sandalye dağılımı değişti
3 ismin milletvekilliği düşürüldü, Meclis'teki sandalye dağılımı değişti
Katilin kurnazlığı otopsiden döndü! Yanarak öldüğü zannedilen adam cinayete kurban gitmiş
Katilin kurnazlığı otopsiden döndü! Yanarak öldüğü zannedilen adam cinayete kurban gitmiş
Koronavirüs insan yapımı mı? İngiltere'nin eski istihbarat şefinin iddiası tartışmaları yeniden alevlendirecek
Koronavirüs insan yapımı mı? İngiltere'nin eski istihbarat şefinin iddiası tartışmaları yeniden alevlendirecek
Günün ilk yarısında 109.385,01 puana yükselen borsa, son üç ayın zirvesini gördü
Günün ilk yarısında 109.385,01 puana yükselen borsa, son üç ayın zirvesini gördü
Çiftçiye hububat ve pancar küspesi için toplam 400 milyon TL'yi aşan avans desteği yapıldı
Çiftçiye hububat ve pancar küspesi için toplam 400 milyon TL'yi aşan avans desteği yapıldı
İki kardeş hobi olarak başladıkları maket gemide ihracatçı oldu
İki kardeş hobi olarak başladıkları maket gemide ihracatçı oldu
45 yaşındaki Linet, havuz başında siyah bikinisiyle poz verdi
45 yaşındaki Linet, havuz başında siyah bikinisiyle poz verdi
Akşener, vekilliği düşürülen Enis Berberoğlu ile yaptığı telefon görüşmesinin detaylarını anlattı
Akşener, vekilliği düşürülen Enis Berberoğlu ile yaptığı telefon görüşmesinin detaylarını anlattı
Vatandaşlar, ellerinde sopalarla geceleri pencerelerden evleri gözetleyen kişiyi arıyor
Vatandaşlar, ellerinde sopalarla geceleri pencerelerden evleri gözetleyen kişiyi arıyor
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında inceleme başlatıldı
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında inceleme başlatıldı
Vekilliği düşürülen CHP'li Berberoğlu, gece yarısı Maltepe Cezaevi'ne gönderildi
Vekilliği düşürülen CHP'li Berberoğlu, gece yarısı Maltepe Cezaevi'ne gönderildi
Son Dakika: Türkiye'de 4 Haziran günü koronavirüsten 22 kişi vefat etti, 786 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 4 Haziran günü koronavirüsten 22 kişi vefat etti, 786 yeni vaka tespit edildi
Tramvaya maskesiz binen yolcu, kendisini uyaran güvenlik görevlisini darp etti! Saçını tutup boğazına sarıldı
Tramvaya maskesiz binen yolcu, kendisini uyaran güvenlik görevlisini darp etti! Saçını tutup boğazına sarıldı
Rusya'dan, 8 savaş uçağı gönderdiği Hafter için itiraf! Türklerin gücünü kabullendiler
Rusya'dan, 8 savaş uçağı gönderdiği Hafter için itiraf! Türklerin gücünü kabullendiler
İran'da koronavirüs salgınında ikinci dalga: Vaka sayısı rekor kırdı
İran'da koronavirüs salgınında ikinci dalga: Vaka sayısı rekor kırdı
Koronavirüse yakalanan kadının öptüğü muavin ve otobüstekilerin testleri negatif çıktı
Koronavirüse yakalanan kadının öptüğü muavin ve otobüstekilerin testleri negatif çıktı
Salgının en büyük mağdurlarından hayat kadınları yaşadıkları zor durumu anlattı
Salgının en büyük mağdurlarından hayat kadınları yaşadıkları zor durumu anlattı
Korona olduğunu bilmesine rağmen boynundaki atkıyı hastane girişine böyle astı
Korona olduğunu bilmesine rağmen boynundaki atkıyı hastane girişine böyle astı
HDP'li Sibel Yiğitalp, düşürülen vekilliklerle ilgili Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi: İnsanların aklıyla dalga geçmeyin
HDP'li Sibel Yiğitalp, düşürülen vekilliklerle ilgili Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi: İnsanların aklıyla dalga...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Rüştü Zorlu Leyla Güven Donald Trump Hasan Polatkan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akbağ Birce Akalay Acun Ilıcalı Rafet El Roman
Spor Falcao Fatih Terim Hikmet Karaman Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Libya Antalya Haziran Enis Berberoğlu
Şu an buradasınız: Son Dakika: ADANA Kasaptan 200 kilo et çaldılar, birbirlerini öperek kutladılar - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.6.2020 10:44:05. #1.15#
title