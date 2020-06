Son Dakika: ADANA Kasaptan 200 kilo et çaldılar, birbirlerini öperek kutladılar Bir son dakika haberine göre Kasaptan 200 kilo et çaldılar, birbirlerini öperek kutladılarADANA'da Casım Gürcü (33), arkadaşı C.N. (39) ile birlikte kasaptan yaklaşık 200 kilo kırmızı et çalıp, kardeşinin kasabına götürdü.

Kasaptan 200 kilo et çaldılar, birbirlerini öperek kutladılar ADANA'da Casım Gürcü (33), arkadaşı C.N. (39) ile birlikte kasaptan yaklaşık 200 kilo kırmızı et çalıp, kardeşinin kasabına götürdü. Etleri araçtan indiren hırsızlar, birbirlerini öperek kutladı. Bu anlar bir iş yerinin kamerasına yansıdı. Olay, 29 Mayıs'ta merkez Yüreğir ilçesi Şehit Erkut Akbay Mahallesi'nde meydana geldi. Casım Gürcü, arkadaşı C.N. ile birlikte gece saatlerinde kapısını kırıp Muhammet Şükrü K.?ye (24) ait kasaba girdi. Şüpheliler, iş yerinden çaldıkları 200 kilo eti, kiraladıkları hafif ticari araca yükleyerek ayrıldı. Gürcü, seyir halindeyken kasap olan kardeşi M.G.?yi (30) arayarak merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki iş yerine gelmesini istedi. Yolda buluşan şüpheliler, çaldıkları etleri, M.G.?nin kasabına bıraktı. Bu sırada C.N.?nin Casım Gürcü'yü kutlamak için alnından öpmesi bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. YAKLAŞIK 100 GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ Sabah iş yerine gelen Muhammet Şükrü K., kapının açık olduğun görünce polise bildirdi. İhbar üzerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Hırsızlığın gerçekleştiği iş yeri ve kaçış güzergahındaki 100'e yakın güvenlik kamerası görüntüsünü incelemeye alan polis, şüphelilerin kimliğini tespit etti. Polisin titiz çalışmasının ardından Casım Gürcü ve kardeşi M.G., evlerine yapılan baskınla gözaltına alındı. ETLER, VATANDAŞA SATILDI Casım Gürcü'nün emniyetteki sorgusunda suçlamaları reddettiği öne sürülürken, kardeşi M.G.?nin ise "Ağabeyimin hırsızlık yaptığını bilmiyordum. Beni yoldayken aradı ve et getireceğini söyledi. Etleri de vatandaşa sattım" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Casım Gürcü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, M.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. C.N.?nin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Kaynak: DHA