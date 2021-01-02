Son Dakika | Adana, Hatay ve Osmaniye'deki trafik kazaları KGYS kameralarında
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Son Dakika | Adana, Hatay ve Osmaniye'deki trafik kazaları KGYS kameralarında

02.01.2021 11:53 | Son Güncelleme: 02.01.2021 11:56
Son Dakika | Adana, Hatay ve Osmaniye'deki trafik kazaları KGYS kameralarında

Son dakika haberi: Adana, Hatay ve Osmaniye'de 2020 yılında meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

Adana, Hatay ve Osmaniye'de 2020 yılında meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığınca paylaşılan görüntülerde geçen yıl kurallara uymayan sürücü ve yayaların karıştığı bazı kazalar yer alıyor.

Kayıtlarda Adana'da çarpışan iki otomobilin savrularak yol kenarında oturan ve yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarptığı, kırmızı ışıkta geçen otomobilin de başka otomobile ve zırhlı polis aracına çarptığı görülüyor.

Kayıtların devamında Hatay'da otomobilin refüje çarparak devrilmesi, Osmaniye'de geri manevra yapan minibüsle motosikletin kavşakta çarpışması yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

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