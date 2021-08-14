Son dakika... Adana Demirspor'un yeni transferi Bjarnason, hedeflerini anlattı Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika... Adana Demirspor'un yeni transferi Bjarnason, hedeflerini anlattı Açıklaması

Son dakika... Adana Demirspor'un yeni transferi Bjarnason, hedeflerini anlattı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt - Haberler | Spor

Son dakika haberi... Adana Demirspor'un yeni transferlerinden orta saha oyuncusu Birkir Bjarnason, elinden gelenin en iyisini yapmayı hedeflediğini belirterek, "Hem kişisel hem takım olarak iyi sezon geçirmek istiyorum.

Adana Demirspor'un yeni transferlerinden orta saha oyuncusu Birkir Bjarnason, elinden gelenin en iyisini yapmayı hedeflediğini belirterek, "Hem kişisel hem takım olarak iyi sezon geçirmek istiyorum. Hep beraber takım olarak ligi en iyi yerde bitirebilmek öncelikli hedefim." dedi.

İzlandalı 33 yaşındaki Bjarnason, yaptığı açıklamada, mavi-lacivertlilerle 1,5 ay önce görüştüğünü belirtti.

O süreçte Adana'ya geldiğini ve şehri gezdiğini anlatan Bjarnason, "Kulüp ve gelecek planlarıyla ilgili görüşmeler gerçekleştirdim fakat kararı vermek kolay olmadı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ailemden 2 yıl uzaktım. Onun için kararı hemen veremedim. Son bir aydır ailemleydim, yeterince zaman geçirdim. Beni buraya gelmem konusunda ikna ettiler. Şu anda geldiğim için çok mutluyum." diye konuştu.

Milli takım formasıyla Türkiye'de oynama şansı yakaladığını anımsatan Bjarnason, şöyle devam etti:

"Sahadaki en güzel atmosferleri Türkiye'de yaşadım. Gerçekten inanılmazlar. Adana Demirspor'dan teklif aldıktan sonra araştırdım. Yeni stadı ve yapılacak yeni tesisle ilgili bilgiler aldım. Şehri araştırdım, gezdim. Hala geziyorum, tam anlamıyla görmüş değilim ama daha fazlasını görmek için sabırsızlanıyorum. Hedefim elimden gelenin en iyisini saha içinde ve antrenmanlarda yapabilmek. Hem kişisel hem takım olarak iyi sezon geçirmek istiyorum. Hep beraber takım olarak ligi en iyi yerde bitirebilmek öncelikli hedefim."

Bjarnason, geçmişte oynadığı liglerden bazı takım arkadaşlarını tanıdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Çok önemli ve iyi oyuncular var. Antrenmanda çok iyi bir atmosfer vardı, gerçekten çok iyi karşılandım. İyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Benim için işi çok kolaylaştırdılar. Adana Demirspor taraftarının ülkenin en iyi taraftarı olduğunu duydum. Öyle de hissediyorum. Gerçekten çılgın bir taraftar grubumuz var. Çılgın taraftar grubunu seviyorum. Milli takıma karşı oynarken burada pek çok sefer o atmosferi yaşadım. Adana Demirspor taraftarını da görmek için sabırsızlanıyorum. Oyunun iki yönünü de oynamayı seviyorum. Ceza alanı içine girip gol atmayı seviyorum. Agresif bir yapıya sahibim ve topa sahip olmak istiyorum."

Koronavirüs son durum ve son dakika koronavirüs haberleri. Koronavirüs tablosu, covid-19 vaka sayıları.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

Galatasaray Teknik Direktörü Terim, annesinin rahatsızlığı nedeniyle Adana'ya geldi
Galatasaray Teknik Direktörü Terim, annesinin rahatsızlığı nedeniyle Adana'ya geldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Erdoğan Yüksek Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Deniz Akkaya Şeyma Subaşı Mustafa Sandal
Spor Merve Çoban Lionel Messi Burak Yılmaz Rachid Ghezzal Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika... Adana Demirspor'un yeni transferi Bjarnason, hedeflerini anlattı Açıklaması - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.8.2021 17:44:30. #1.16#

title