Son dakika... Adana Demirspor, Süper Lig'e yükselme inancını koruyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da teknik direktör Samet Aybaba ve Litvanyalı kaleci Emilijus Zubas, Süper Lig'e yükselme yolunda inançlarını koruduklarını dile getirdi.

Samet Aybaba, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son haftalarda aldıkları puanlarla ligde üst sıralarda bulunan takımlara yaklaştıklarını söyledi.

Geride kalan hafta Yılport Samsunspor deplasmanında oyuncularının çok iyi mücadele ettiğini ve maçı 2-0 kazandıklarını aktaran Aybaba, "Takım birlikteliği daha gelişmiş bir Adana Demirspor'u sahada görmeye başladık. Maç maç önümüze bakacağız. Artık umut verdik. Böyle bir markanın buralarda durmaması lazım. Oyuncularım bu gayreti gösteriyor. Çok kaliteli bir oyuncu kadromuz var ama üst üste gelen kötü sonuçlardan dolayı bazı sıkıntılar yaşanmış. Şimdi kendilerine geliyorlar ve motivasyonları üst düzeyde." ifadelerini kullandı.

Bu hafta 13 Mart Cumartesi günü ligin en iyi takımlarından İstanbulspor'a konuk olacaklarını hatırlatan Aybaba, futbolcularının oyun iştahını arttırmaya çalıştığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Tecrübemiz var, yıllardır çalışıyoruz, oyuncularımıza bunları anlatmaya çabalıyoruz. Onlar da çok çabuk algıladılar. Birbirlerine destek olmaları, yardımlaşma ve takım birlikteliği benim en değer verdiğim şeylerdir. Birlik duygusu gelişmiş takımlar, olmaz denilen şeyleri yaparlar. Bizim takım da bu anlamda büyük gelişme gösterdi. Biz bir aileyiz. Buradaki en küçük rahatsızlıktan çok etkileniriz. En büyük mutluluktan da mutlu oluruz. İçimizde kimsenin birbirinden farkı yoktur. İlk geldiğimiz gün ile bugün arasında çok fark var. Tabii kazanmak bunun en önemli göstergesi. Kazandıkça oyuncular daha da mutlu olacak. İyi giden işler, sahadaki neticeler ve iyi futbol, başkanı da motive eder. Başkan motive olunca camia motive olur. Camia motive olunca oyuncular mutlu olur. Oyuncu koşacak, işini yapacak, kazanacak. Başkan fedakarlık yapacak. Hep birlikte hareket edeceğiz ve hep birlikte kazanmaya çalışacağız. Ortaya da iyi bir takım çıkacak."

Genç oyunculara değer verdiğini aktaran tecrübeli teknik adam, "Değeri hak ediyorlar. Göreceksiniz, altyapıdan oyuncular gelecek. Hızlı bir şekilde Türk futboluna yayılırsa bu, daha mutlu oluruz. Milli takımımız daha çok başarılı olur. Genç oyuncularımız çalışmamızda yer alacak." şeklinde konuştu.

Zubas: "Şampiyon olacağımıza inancım tam"

Adana Demirspor'un Litvanyalı file bekçisi Emilijus Zubas, teknik direktör Samet Aybaba ile iyi bir çıkış yakaladıklarını ifade etti.

Ligde son iki maçı kazandıkları için çok mutlu olduklarını Belirten Zubas, "Bizim için de kulüp içinde çok iyi. Son iki maçımızı kazanıp, önümüzdeki maçı kazanmaya odaklandık. Şu an her şey çok güzel gidiyor." diye konuştu.

Zubas, Türkiye'de çok mutlu olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Hem Süper Lig hem de TFF 1. Lig çok zor. Her ligin kendine göre zorlukları var. Ligimizde iyi oyuncular ve iyi takımlar var. Takımda kaleci arkadaşlarımla iyi bir forma rekabeti içindeyiz. Tabii ki her oyuncu oynamak ister ama biz takıma odaklıyız. Oynamadığım zaman üzülmüyorum. Her şey takımımız için. Bundan dolayı problem yok. Geldiğimden beri herhangi bir sıkıntım olmadı. Arkadaşlarımla aramızda iyi bir birliktelik var. Kulübümle şartlarım çok iyi. Buradaki insanlar çok nazik. Sezon sonu şampiyon olacağımıza inancım tam. Bunu başaracağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı