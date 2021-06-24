Son dakika haber | Adana Demirspor, sosyal medyadan şampiyonluk belgeseli yayımladı
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Son dakika haber | Adana Demirspor, sosyal medyadan şampiyonluk belgeseli yayımladı

Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt - Haberler | Spor

Bir son dakika haberine göre TFF 1. Lig'i şampiyon tamamlayarak Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor şampiyonluk belgeseli yayımladı.

TFF 1. Lig'i şampiyon tamamlayarak Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor şampiyonluk belgeseli yayımladı.

Mavi-lacivertlilerin sosyal medyadan yayınladığı "O Sene Bu Sene" isimli belgeselde, kulüp başkanı Murat Sancak, as başkan Metin Korkmaz, basın sözcüsü Savaş Çokduygulu, teknik direktör Samet Aybaba ve oyuncuların açıklamalarına yer verildi.

Başkan Sancak belgeselde yer alan konuşmasında taraftarın Süper Lig'de beklentisinin fazla olduğunu belirterek, "Süper Lig'e nasıl 26 yıl çıkamadıysak, bir 26 yıl da orada kalmayı hedeflememiz lazım." ifadesini kullandı.

Teknik direktör Aybaba da Süper Lig'de kalıcı olmak istediklerini anlattı.

Son dakika haber | Adana Demirspor, sosyal medyadan şampiyonluk belgeseli yayımladı
Son dakika haber | Adana Demirspor, sosyal medyadan şampiyonluk belgeseli yayımladı
Son dakika haber | Adana Demirspor, sosyal medyadan şampiyonluk belgeseli yayımladı
Son dakika haber | Adana Demirspor, sosyal medyadan şampiyonluk belgeseli yayımladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

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