Son Dakika | Adana Demirspor, kaleci Emilijus Zubas'ı transfer etti
Son dakika habere göre TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, kaleci Emilijus Zubas'ı kadrosuna kattı.
24.08.2020 15:57 | Son Güncelleme: 24.08.2020 16:32
TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, kaleci Emilijus Zubas'ı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, mavi-lacivertliler 30 yaşındakı Litvanyalı kaleci ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Akdeniz ekibinin transfer çalışmaları sürüyor.
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Kaynak: AA