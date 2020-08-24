Son Dakika | Adana Demirspor, kaleci Emilijus Zubas'ı transfer etti Son dakika habere göre TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, kaleci Emilijus Zubas'ı kadrosuna kattı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, kaleci Emilijus Zubas'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, mavi-lacivertliler 30 yaşındakı Litvanyalı kaleci ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Akdeniz ekibinin transfer çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA