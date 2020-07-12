Son dakika... Adana Demirspor Başkanı Sancak, cezalı olduğu maçı kiraladığı vinç üzerinden izledi
Son dakika gelişmesine göre SPOR Adana Demirspor Başkanı Sancak, cezalı olduğu maçı kiraladığı vinç üzerinden izlediİSTANBUL, (DHA) - TFF 1'inci Lig'in 33'üncü hafta maçında Adana Demirspor, deplasmanda Ümraniyespor'u 3-2 mağlup etti.
12.07.2020 21:54 | Son Güncelleme: 12.07.2020 22:27
SPOR Adana Demirspor Başkanı Sancak, cezalı olduğu maçı kiraladığı vinç üzerinden izledi
İSTANBUL, (DHA) - TFF 1'inci Lig'in 33'üncü hafta maçında Adana Demirspor, deplasmanda Ümraniyespor'u 3-2 mağlup etti. Süper Lig'e çıkmayı hedefleyen Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak, cezalı olduğu için bu kritik karşılaşmayı kiraladığı vinçle takip etti. Cezası nedeniyle stada ve protokol tribününe girmesi yasak olan başkan Sancak, takımını izlemek için böyle bir yol seçti.
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Kaynak: DHA