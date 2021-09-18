Son dakika! Adana'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı - Haberler
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Son dakika! Adana'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı

AA / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel
Son dakika! Adana'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı

Son dakika haber: Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 37 zanlıdan 9'u tutuklandı.

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 37 zanlıdan 9'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, önceki gün uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 37 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 16'sı savcılıkça serbest bırakıldı. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 9'u tutuklandı, 12'si adli kontrol şartıyla salıverildi.

Polis ekipleri, 17 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı yaptığı öne sürülen 54 zanlıya yönelik şafak vakti operasyon düzenlemiş, özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, şüphelilerden 37'si gözaltına alınmıştı.

AA / Yusuf Koyun - Son Dakika Haberleri
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