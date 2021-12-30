Son dakika... Adana'daki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
AA / Fatih Azgın - Haberler | Güncel
Son dakika gelişmesine göre Kozan ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.
KOZAN, ADANA (AA) - Kozan ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve ticaretini önlemeye yönelik yaptığı çalışmalar sonucu 2 adrese operasyon düzenledi.
Aramada, ruhsatsız tabanca ile bir miktar esrar bulundu.
Gözaltına alınan şüpheliler A.K. ve A.O. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
AA / Fatih Azgın - Son Dakika Haberleri
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