Son dakika... Adana'daki 'torbacı' operasyonunda 23 tutuklama
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Son dakika... Adana'daki 'torbacı' operasyonunda 23 tutuklama

18.01.2021 11:04 | Son Güncelleme: 18.01.2021 11:09
Son dakika... Adana'daki 'torbacı' operasyonunda 23 tutuklama

Son dakika gündem haberi: ADANA'da, 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik son bir haftada düzenlenen operasyonlarda, 176 kişi gözaltına alındı.

ADANA'da, 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik son bir haftada düzenlenen operasyonlarda, 176 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 23'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Kentte 11 Ocak - 17 Ocak tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 117 adrese baskın yapıldı. 176 şüphelinin yakalanıp, gözaltına alındığı operasyonlarda; 15 kilo 355 gram esrar, 720 uyuşturucu hap, 444 gram bonzai, 174 gram eroin, 157 gram metamfetamin, 6 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 176 şüpheliden 23'ü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 153'ü de serbest bırakıldı.


Son dakika... Adana'daki 'torbacı' operasyonunda 23 tutuklama
Son dakika... Adana'daki 'torbacı' operasyonunda 23 tutuklama
Son dakika... Adana'daki 'torbacı' operasyonunda 23 tutuklama
Son dakika... Adana'daki 'torbacı' operasyonunda 23 tutuklama
Son dakika... Adana'daki 'torbacı' operasyonunda 23 tutuklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR

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