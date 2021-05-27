Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 20 şüpheli tutuklandı

Adana'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 192 zanlıdan 20'si tutuklandı.

Adana'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 192 zanlıdan 20'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 17-23 Mayıs'ta uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda 14 kilo 262 gram esrar, 8 bin 991 uyuşturucu hap, 175 gram eroin, 41 kök Hint keneviri, 21 gram kokain, 1 kilo 635 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve 2 av tüfeği ile 15 bin 930 lira ele geçirildi, 192 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 192 zanlıdan 20'si tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun