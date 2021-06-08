Son dakika! Adana'daki 'torbacı' operasyonlarında 16 kişi tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika! Adana'daki 'torbacı' operasyonlarında 16 kişi tutuklandı

Son dakika! Adana'daki 'torbacı' operasyonlarında 16 kişi tutuklandı
Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... ADANA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik son bir haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 152 kişiden 16'sı tutuklandı.

ADANA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik son bir haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 152 kişiden 16'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 31 Mayıs-6 Haziran tarihleri arasında operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 136 adrese baskın yapıldı. 152 şüphelinin yakalanıp, gözaltına alındığı operasyonlarda; 1 kilo 219 gram esrar, 681 gram bonzai, 315 uyuşturucu hap, 68 kök Hint keneviri, 34 gram eroin, 26 gram metamfetamin, ruhsatsız 3 tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 5 bin 265 TL ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 129'u, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 16'sı tutuklandı, 7'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Son dakika! Adana'daki 'torbacı' operasyonlarında 16 kişi tutuklandı
Son dakika! Adana'daki 'torbacı' operasyonlarında 16 kişi tutuklandı
Son dakika! Adana'daki 'torbacı' operasyonlarında 16 kişi tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar

Öldürülen başkan adayının kızı belediye başkanı seçildi
Öldürülen başkan adayının kızı belediye başkanı seçildi
Kripto para piyasalarında dalga boyu yükseliyor
Kripto para piyasalarında dalga boyu yükseliyor
Afganistan'da 2 ilçe Taliban'ın kontrolüne geçti
Afganistan'da 2 ilçe Taliban'ın kontrolüne geçti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Özgür Özel Murat Kurum Adil Karaismailoğlu Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Magazin Beren Saat Şevval Sam Kerimcan Durmaz Mehmet Ali Erbil
Spor Burak Yılmaz Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Roland Garros Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika! Adana'daki 'torbacı' operasyonlarında 16 kişi tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.6.2021 11:53:49. #1.15#

title