Son dakika! Adana'daki 'torbacı' operasyonlarına 18 tutuklama
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Son dakika! Adana'daki 'torbacı' operasyonlarına 18 tutuklama

Son dakika! Adana'daki 'torbacı' operasyonlarına 18 tutuklama
Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre ADANA'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik son bir haftada düzenlenen operasyonlarda yakalanan 145 şüpheliden 18'i tutuklandı.

ADANA'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik son bir haftada düzenlenen operasyonlarda yakalanan 145 şüpheliden 18'i tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 21-27 Haziran tarihleri arasında operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda, 114 adrese baskın yapıldı, 145 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerinde de 2 kilo 70 gram bonzai, bin 063 uyuşturucu hap, 243 gram metamfetamin, 82 gram eroin, 67 gram esrar, 56 kök Hint keneviri, 1 gram kokain, ruhsatsız 4 tabanca, 2 tüfek ve uyuşturucu satışından sağlandığı değerlendirilen 2 bin 805 TL ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 116'sı savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 18'i tutuklandı,11'i ise adli kontrol şartı serbest kaldı.


Son dakika! Adana'daki 'torbacı' operasyonlarına 18 tutuklama
Son dakika! Adana'daki 'torbacı' operasyonlarına 18 tutuklama
Son dakika! Adana'daki 'torbacı' operasyonlarına 18 tutuklama
Son dakika! Adana'daki 'torbacı' operasyonlarına 18 tutuklama
Son dakika! Adana'daki 'torbacı' operasyonlarına 18 tutuklama
Son dakika! Adana'daki 'torbacı' operasyonlarına 18 tutuklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar

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