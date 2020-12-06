Son dakika... Adana'daki silahlı saldırıda yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Adana'nın Kozan ilçesinde 9 Kasım'da otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Selami Kangur (54), Seyhan Devlet Hastanesi'nde 28 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Polis, saldırının ardından kaçan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Olay

Kemer yolunda 9 Kasım'da 01 RY 252 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğrayan Selami Kangur ağır yaralanmıştı. Kangur, Kozan Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Seyhan Devlet Hastanesi'ne sevk edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın