Son dakika: Adana'daki sahte para operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika: Adana'daki sahte para operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

10.10.2020 10:01 | Son Güncelleme: 10.10.2020 10:04
Son dakika: Adana'daki sahte para operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Son dakika gündem haberi... Adana'da piyasaya sahte para sürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Adana'da piyasaya sahte para sürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla salıverildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, piyasaya sahte para sürdükleri belirlenen kişilere yönelik önceki gün düzenlenen operasyonda yakalanan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis, piyasaya sahte para sürdüğünü tespit ettiği 3 şüpheliyi 6 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalamış, adreslerde sahte 100 dolarlık 13 banknot ile 3 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Muharrem İnce Fahrettin Koca Erkan Kandemir Devlet Bahçeli
Magazin Hadise Cem Özer Şehrazat Özgü Namal
Spor Can Bartu Gökhan Töre Roland Garros Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Daha Fazla Hatay Belen İzmir Yangın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: Adana'daki sahte para operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Adana
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.10.2020 10:05:34. #1.14#
title