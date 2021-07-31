Orman yangınlarıyla mücadele, pilotların kamerasına yansıdı

Adana'nın 8 ilçesini etkileyen orman yangınlarıyla özverili şekilde mücadele eden helikopter pilotları, alevlere havadan müdahalelerini cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

Adana'nın 8 ilçesini etkileyen orman yangınlarıyla özverili şekilde mücadele eden helikopter pilotları, alevlere havadan müdahalelerini cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

Kentte 27 Temmuz'dan bu yana Çukurova, Sarıçam, Feke, Yüreğir, Kozan, Aladağ, Karaisalı ve İmamoğlu'ndaki orman yangınlarının birçoğu, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Havadan ve karadan müdahale edilen yangın bölgelerinde görevli söndürme helikopterlerinin pilotları da bazı çalışmalarını cep telefonlarının kameralarıyla görüntüledi.

5 ilçede yangınlar kontrol altında

Karadan 24 saat, havadan da günün ilk ışıklarıyla başlayıp gün batımına kadar süren müdahalelerle 5 ilçedeki orman yangınları kontrol altına alındı.

Gelen ihbarlara en hızlı şekilde yönlendirilen ekipler, Aladağ ilçesinde 29 Temmuz'da saat 03.00'te başlayıp daha sonra rüzgarın etkisiyle Karaisalı ve İmamoğlu ilçelerine de yayılan yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Karadan çok sayıda arazöz, iş makinesi ve yer ekibiyle müdahale edilen yangına havadan da uçak ve helikopterlerle müdahale ediliyor.

Adana'da 27 ve 28 Temmuz'da çok sayıda orman yangını çıkmıştı. Kentin 8 ilçesinde görülen yangınlardan 5 ilçedekiler, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınmıştı.

Yangınların etkili olduğu bölgelerde bazı evler tedbir amaçlı boşaltılmış, söndürme çalışmaları tamamlanan mahallelerde vatandaşlar evlerine tekrar dönmüştü. Bölgede hasar tespit çalışmalarına başlanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven