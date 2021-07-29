Son dakika haberi | Kozan'da ikinci gününde devam eden orman yangının acı tablosu sabah ortaya çıktı
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Son dakika haberi | Kozan'da ikinci gününde devam eden orman yangının acı tablosu sabah ortaya çıktı

Son dakika haberi | Kozan'da ikinci gününde devam eden orman yangının acı tablosu sabah ortaya çıktı
Demirören Haber Ajansı / Can Çelik - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre ADANA'nın Kozan ilçesinde dün akşam saatlerinde ormanlık alanda başlayan yangın bugün de devam ediyor.

ADANA'nın Kozan ilçesinde dün akşam saatlerinde ormanlık alanda başlayan yangın bugün de devam ediyor. Ekipler, gece boyunca yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürürken, sabahın ilk ışıkları ile yangının acı tablosu ortaya çıktı. Yangının etkisiyle bölgedeki birçok yerleşim yeri alevlere teslim oldu.

İlçeye bağlı Akdam Mahallesi'nde dün akşam saat 19.45'te ormanlık alanda çıkan yangın, poyrazın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Ekipler havanın karanlık olması nedeniyle yangına ilk etapta karadan müdahale etti. İş makineleri, arazöz ve personellerin müdahalesi gece boyunca sürdü. Yangın gece kontrol altına alınamadı. Sabahın ilk ışıkları ile alevlerin teslim aldığı yerleşim yerlerinde acı tablo ortaya çıktı. Yangın bölgesine yakın olan ve tedbir amaçlı boşaltılan 7 köyde birçok ev alevlere teslim oldu. Ekiplerin yangınla mücadelesi tüm hızıyla sürüyor.

'EVİMİZ, YUVAMIZ GİTTİ'Yangında evinin tamamen yandığını söyleyen Cumali Yücel (63), gözyaşlarına hakim olamadı. 20 yıllık birikiminin kül olduğunu belirten Yücel, "Barajın kenarından ufak bir ateş çıktı ve ardından rüzgarın etkisiyle her yere dağıldı. Evimiz, yuvamız gitti. Bir şeyimiz kalmadı. Buradaki insanlar güvenlik güçleri tarafından tahliye edildi. Güvenli yerlere götürüldüler. Benim evim de buradaydı. Yandı, kül oldu. Hanımım ölmüştü. 3 çocuğum var. Perişanız ama Allah'tan geldi, yapacak bir şey yok" dedi.Karadan söndürme çalışmalarının sürdüğü yangına, sabahın ilk ışıklarıyla havadan da müdahale tekrar başladı. 

- Kozanadana
Son dakika haberi | Kozan'da ikinci gününde devam eden orman yangının acı tablosu sabah ortaya çıktı
Son dakika haberi | Kozan'da ikinci gününde devam eden orman yangının acı tablosu sabah ortaya çıktı
Son dakika haberi | Kozan'da ikinci gününde devam eden orman yangının acı tablosu sabah ortaya çıktı
Son dakika haberi | Kozan'da ikinci gününde devam eden orman yangının acı tablosu sabah ortaya çıktı
Son dakika haberi | Kozan'da ikinci gününde devam eden orman yangının acı tablosu sabah ortaya çıktı
Son dakika haberi | Kozan'da ikinci gününde devam eden orman yangının acı tablosu sabah ortaya çıktı
Son dakika haberi | Kozan'da ikinci gününde devam eden orman yangının acı tablosu sabah ortaya çıktı
Son dakika haberi | Kozan'da ikinci gününde devam eden orman yangının acı tablosu sabah ortaya çıktı
Son dakika haberi | Kozan'da ikinci gününde devam eden orman yangının acı tablosu sabah ortaya çıktı
Son dakika haberi | Kozan'da ikinci gününde devam eden orman yangının acı tablosu sabah ortaya çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Can Çelik

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