Son dakika... Adana'daki orman yangınına havadan müdahale tekrar başladı
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Son dakika... Adana'daki orman yangınına havadan müdahale tekrar başladı

Bir son dakika haberine göre Adana'nın Pozantı ilçesinde devam eden orman yangınına havadan müdahaleye sabahın erken saatlerinde tekrar başlandı.

Son dakika... Adana'daki orman yangınına havadan müdahale tekrar başladı
10.09.2020 07:17 | Son Güncelleme: 10.09.2020 07:54

Adana'nın Pozantı ilçesinde devam eden orman yangınına havadan müdahaleye sabahın erken saatlerinde tekrar başlandı.

Eskikonacık Mahallesi Kaleboynu mevkisindeki dün öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, Adana Orman Bölge Müdürlüğü, Adana Büyükşehir Belediyesi ile çevre illerin itfaiyelerinin de aralarında bulunduğu kalabalık bir ekip tarafından müdahale ediliyor.

Yangın söndürmede akşam saatlerine kadar 6 helikopter ve iki uçak kullanıldı. Havanın kararmasıyla ara verilen havadan müdahale çalışmasına gün ışığıyla birlikte yeniden başlandı.

Müdahale 6 helikopter, bir uçak, 53 arazöz, 18 su tankı, 400 personel ve çok sayıda iş makinesiyle sürüyor.

Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz da Belemedik Mahallesi'ndeki tabiat parkı civarında kurulan koordinasyon merkezinden ekiplerin müdahalesini yönlendiriyor.

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Kaynak: AA

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