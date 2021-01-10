Son dakika... Adana'daki maratonda ilk kez Türk sporcular dereceye girdi
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Son dakika... Adana'daki maratonda ilk kez Türk sporcular dereceye girdi

10.01.2021 15:32 | Son Güncelleme: 10.01.2021 15:37
Son dakika... Adana'daki maratonda ilk kez Türk sporcular dereceye girdi

Son dakika haber: Adana'da bu yıl koronavirüs tedbirleri alınarak 11'incisi düzenlenen Uluslararası 5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu'nda dereceye giren sporcular, düzenlenen törenle ödüllerini aldı.

Adana'da bu yıl koronavirüs tedbirleri alınarak 11'incisi düzenlenen Uluslararası 5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu'nda dereceye giren sporcular, düzenlenen törenle ödüllerini aldı.

Bu yıl pandemi nedeniyle yabancı sporcuların katılmadığı maratonda ilk kez Türk sporcular dereceye girdi. Erkeklerde 1 saat 3 dakika 47 saniye ile birinci olan Sezgin Ataç 20 bin TL, ikinci olan Saffet Elkatmış 10 bin TL, üçüncü olan Ersin Tekal ise 5 bin TL para ödülü aldı. Kadınlarda ise 1 saat 13 dakika 48 saniye ile birinci olan Yayla Kılıç 20 bin TL, ikinci olan Fatma Demir 10 bin TL, üçüncü olan Bahar Atalay ise 5 bin TL para ödülü aldı.

'EMEĞİMİN KARŞILIĞINI ALDIM'Ödül töreninin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan kadınlar birincisi Yayla Kılıç, 5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu'nda birinci olduğu için mutlu olduğunu belirterek, "Takım arkadaşlarımla birlikte çok iyi çalıştık. Beraber iyi bir yarış çıkardık. Emeğimin karşılığını aldığım için büyük bir sevinç ve gurur yaşıyorum. Umarım sonraki yarışlarda da iyi bir performans gösteririz" diye konuştu.'DARISI DİĞER YARIŞLARA'

Erkekler birincisi Sezgin Ataç, 2 ay önce düzenlenen İstanbul Yarı Maratonu'nda 30 yıl sonra şampiyon olan ilk Türk sporcusu olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Adana'daki şampiyonluk, benim için ikinci büyük başarı oldu. Başarılara yavaş yavaş adım atıyorum. Yaklaşık 2 buçuk aydır Diyarbakır'da kamp yapıyoruz. Adana için de orada hazırlık yaptık ve sonucunda da kazandık. Darısı diğer yarışmalara" dedi.

- Adana
Son dakika... Adana'daki maratonda ilk kez Türk sporcular dereceye girdi
Son dakika... Adana'daki maratonda ilk kez Türk sporcular dereceye girdi
Son dakika... Adana'daki maratonda ilk kez Türk sporcular dereceye girdi
Son dakika... Adana'daki maratonda ilk kez Türk sporcular dereceye girdi
Son dakika... Adana'daki maratonda ilk kez Türk sporcular dereceye girdi
Son dakika... Adana'daki maratonda ilk kez Türk sporcular dereceye girdi
Son dakika... Adana'daki maratonda ilk kez Türk sporcular dereceye girdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR

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