Son dakika... Adana'daki kazada 3 milli eğitim müdürü, 2 şube müdürü yaralandı
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Son dakika... Adana'daki kazada 3 milli eğitim müdürü, 2 şube müdürü yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Adana'daki kazada 3 milli eğitim müdürü, 2 şube müdürü yaralandı Adana'da kaza yapan otomobildeki 3 ilçe milli eğitim müdürü ve 2 şube müdürü yaralandı.

Adana'daki kazada 3 milli eğitim müdürü, 2 şube müdürü yaralandı

ADANA - Adana'da kaza yapan otomobildeki 3 ilçe milli eğitim müdürü ve 2 şube müdürü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Osman Bayer yönetimindeki 38 D 5629 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda aynı yönde giden Hüseyin Kamış'ın kullandığı 01 ABZ 783 plakalı midibüse çarptı. Savrularak refüje çarpan otomobilde bulunan ve öğretmen alım mülakatı için kente geldikleri öğrenilen Adana İl Milli Eğitim Şube Müdürü Gazi Keleş, Kozan İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Sönmez, Kozan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Osman Bayer, Saimbeyli İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahin Bozkurt, Feke İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Beydilli yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar, Cankur ekiplerince çıkartıldıktan sonra ambulanslarla kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı.

Son dakika... Adana'daki kazada 3 milli eğitim müdürü, 2 şube müdürü yaralandı
Son dakika... Adana'daki kazada 3 milli eğitim müdürü, 2 şube müdürü yaralandı
Son dakika... Adana'daki kazada 3 milli eğitim müdürü, 2 şube müdürü yaralandı
Son dakika... Adana'daki kazada 3 milli eğitim müdürü, 2 şube müdürü yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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