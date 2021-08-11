Son dakika... Adana'da zeytin bahçesinde çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika... Adana'da zeytin bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika... Adana'da zeytin bahçesinde çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Fatih Azgın - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Adana'nın Kozan ilçesinde, bir zeytin bahçesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Adana'nın Kozan ilçesinde, bir zeytin bahçesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hacımirzalı Mahallesi'nde bir zeytin bahçesinde yangın çıktığını gören vatandaşlar itfaiyeyi aradı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Kozan Orman İşletmesi'ne bağlı ekipler, yangını kısa sürede söndürdü.

Yangında yaklaşık 5 dekarlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın

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