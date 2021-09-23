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Son dakika: Adana'da yoğurt imalathanesinde çıkan yangın hasara yol açtı

AA / Mutlu Güney - Haberler | Güncel
Son dakika: Adana'da yoğurt imalathanesinde çıkan yangın hasara yol açtı

Son dakika haberi: Adana'da bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

ADANA (AA) - Adana'da bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Merkez Yüreğir ilçesi Gelincik Caddesi üzerinde bulunan yoğurt imalathanesinde, bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kapalı olan kepengi kırarak yangını söndürdü.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Son dakika: Adana'da yoğurt imalathanesinde çıkan yangın hasara yol açtı

Son dakika: Adana'da yoğurt imalathanesinde çıkan yangın hasara yol açtı

AA / Mutlu Güney - Son Dakika Haberleri
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