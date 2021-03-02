Son dakika... Adana'da yasa dışı bahis operasyonu: 11 gözaltı
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Son dakika... Adana'da yasa dışı bahis operasyonu: 11 gözaltı

02.03.2021 07:29 | Son Güncelleme: 02.03.2021 07:32
Son dakika... Adana'da yasa dışı bahis operasyonu: 11 gözaltı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Adana'da yasa dışı bahis oynattığı ileri sürülen kişilere yönelik operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

Adana'da yasa dışı bahis oynattığı ileri sürülen kişilere yönelik operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte yasa dışı bahis oynatanlar ile bunlarla bağlantılı olduğu değerlendirilen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen bazı şüphelilere yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan 11 şüpheli, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız

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