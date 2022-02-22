Son dakika! Adana'da uyuşturucu ve silah operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Haberler
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Son dakika! Adana'da uyuşturucu ve silah operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

AA, İsmihan Özgüven - Güncel
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Son dakika! Adana'da uyuşturucu ve silah operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Son dakika habere göre Adana'da, evlerinde uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

ADANA (AA) - Adana'da, evlerinde uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Seyhan ilçesi Karayusuflu Mahallesi'nde, bazı kişilerin ikametinde uyuşturucu ve silah bulundurduğu bilgisi üzerine arama yaptı.

Evlerde, 1650 gram esrar, 150 gram kenevir tohumu, 3 uyuşturucu hap, 12 kök kenevir bitkisi, ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 125 tabanca mermisi ele geçirildi.

Ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

AA / İsmihan Özgüven - Güncel

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