Son Dakika | Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 11 zanlı yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Son Dakika | Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 11 zanlı yakalandı

Son Dakika | Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 11 zanlı yakalandı
Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Adana'nın Ceyhan ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Polis, teknik ve fiziki takibin ardından hakkında gözaltı kararı verilen 13 zanlının yakalanması için şafak vakti operasyon düzenledi.

Operasyonda, 11 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerinde bulunamayan 2 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

BOMBALI SALDIRI HAZIRLIĞINDAKİ TKPML TERÖRİSTLERİNİN KEŞİF GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
BOMBALI SALDIRI HAZIRLIĞINDAKİ TKPML TERÖRİSTLERİNİN KEŞİF GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Eski CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısına cinsel saldırı suçundan 15 yıl hapis cezası
Eski CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısına cinsel saldırı suçundan 15 yıl hapis cezası
Erdoğan: '900'ü aşkın atın nerede olduğu dahi belli değil. Bunun cevabını İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanının veya Adalar İlçe Belediyesinin...
Erdoğan: "900'ü aşkın atın nerede olduğu dahi belli değil. Bunun cevabını İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanının veya Adalar İlçe Belediyesinin...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Volkan Bozkır Süleyman Soylu Vladimir Putin Lale Karabıyık
Magazin Beren Saat Hülya Avşar Engin Akyürek Oktay Kaynarca
Spor Mesut Özil Ozan Tufan Sergen Yalçın Josef De Souza Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son Dakika | Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 11 zanlı yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.05.2021 11:41:22. #1.13#

title