Son dakika: Adana'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı

Son dakika gelişmesine göre Adana'nın Yumurtalık ilçesinde bir adreste 300'er gram esrar ve kenevir tohumu ile iki pompalı tüfek ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.