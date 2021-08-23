Son dakika! Adana'da uyuşturucu operasyonlarında 48 şüpheli yakalandı
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Son dakika! Adana'da uyuşturucu operasyonlarında 48 şüpheli yakalandı

Son dakika! Adana'da uyuşturucu operasyonlarında 48 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Adana'da jandarma ekiplerinin, 25 Temmuz-19 Ağustos'ta düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 48 zanlı gözaltına alındı.

Adana'da jandarma ekiplerinin, 25 Temmuz-19 Ağustos'ta düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 48 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 25 Temmuz-19 Ağustos'ta uyuşturucu imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda 48 şüpheli gözaltına alındı, 10 kilo 861 gram esrar, 500 gram sentetik uyuşturucu, 500 uyuşturucu hap ve 4 bin 928 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Son dakika! Adana'da uyuşturucu operasyonlarında 48 şüpheli yakalandı
Son dakika! Adana'da uyuşturucu operasyonlarında 48 şüpheli yakalandı
Son dakika! Adana'da uyuşturucu operasyonlarında 48 şüpheli yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

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