Son dakika... Adana'da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haber... Adana'nın Karaisalı ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, aracın sürücüsü yaralandı.
Adana'nın Karaisalı ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, aracın sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yahya Yılmaz (60), torunu Arda Göz ile Kıralan Mahallesi'ndeki tarlalarından dönerken, direksiyon hakimiyetini yitirince traktör devrildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Göz'ün hayatını kaybettiğini belirledi, yaralanan dede Yılmaz ise hastaneye kaldırıldı.
Göz'ün cenazesi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Yılmaz'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı