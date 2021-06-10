Trafik kazasında 3 ilçe milli eğitim müdürü ve 2 şube müdürü yaralandı
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Trafik kazasında 3 ilçe milli eğitim müdürü ve 2 şube müdürü yaralandı

Anadolu Ajansı / Mutlu Güney - Haberler | Güncel

Adana'da, önce midibüse ardından refüje çarpan otomobildeki 3 ilçe milli eğitim müdürü ve 2 şube müdürü yaralandı.

Adana'da, önce midibüse ardından refüje çarpan otomobildeki 3 ilçe milli eğitim müdürü ve 2 şube müdürü yaralandı.

Osman Bayer idaresindeki 38 D 5629 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda önce aynı yönde ilerleyen Hüseyin Kamış'ın kullandığı 01 ABZ 783 plakalı midibüse ardından refüje çarptı.

Kazada, aynı otomobilde bulunan ve öğretmen alım mülakatı için kente geldikleri öğrenilen Feke İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Beydilli, Kozan İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Sönmez, Saimbeyli İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahin Bozkurt ve Kozan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Osman Bayer ile Adana İl Milli Eğitim Şube Müdürü Gazi Keleş yaralandı.

Otomobilde sıkışan yaralılar, Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bağlı CANKUR ekiplerince bulundukları yerden çıkartıldı.

Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları hastanelerde tedaviye alındı.

Trafik kazasında 3 ilçe milli eğitim müdürü ve 2 şube müdürü yaralandı
Trafik kazasında 3 ilçe milli eğitim müdürü ve 2 şube müdürü yaralandı
Trafik kazasında 3 ilçe milli eğitim müdürü ve 2 şube müdürü yaralandı
Trafik kazasında 3 ilçe milli eğitim müdürü ve 2 şube müdürü yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney

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