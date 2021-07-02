Son dakika! Adana'da trafik kazası: 1 yaralı
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Son dakika! Adana'da trafik kazası: 1 yaralı

Son dakika! Adana'da trafik kazası: 1 yaralı
Anadolu Ajansı / Mutlu Güney - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Adana'nın Sarıçam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Adana'nın Sarıçam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Hanifi B. yönetimindeki 27 AFU 070 plakalı tır, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki demir korkuluklara çarptı.

Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hanifi B'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney

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