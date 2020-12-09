Son Dakika | Adana'da trafik kazası: 1 yaralı
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Son Dakika | Adana'da trafik kazası: 1 yaralı

09.12.2020 17:35 | Son Güncelleme: 09.12.2020 17:38
Son Dakika | Adana'da trafik kazası: 1 yaralı

Son dakika gündem haberine göre Adana'nın Çukurova ilçesinde otomobilin çarptığı kadın yaralandı.

Adana'nın Çukurova ilçesinde otomobilin çarptığı kadın yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Koca yönetimindeki 34 CGD 689 plakalı otomobil, PTT Caddesinde karşıya geçmeye çalışan Fazilet Nur Erdem'e çarptı.

Yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinden geçen doktor İbrahim Serbest yaptı.

Erdem, 112 Acil Servis ekiplerince Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney

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