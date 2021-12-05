Son dakika! ADANA'DA TORBACILARA YÖNELİK OPERASYONA 4 TUTUKLAMA - Haberler
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Son dakika! ADANA'DA TORBACILARA YÖNELİK OPERASYONA 4 TUTUKLAMA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre ADANA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

ADANA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 2 Aralık'ta operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 72 gram sentetik kannabinoid, 9 gram eroin, 2 gram esrar, 2 gram metamfetamin, 1 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 1 tüfek ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 286 TL ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son dakika! ADANA'DA TORBACILARA YÖNELİK OPERASYONA 4 TUTUKLAMA

Son dakika! ADANA'DA TORBACILARA YÖNELİK OPERASYONA 4 TUTUKLAMA

Son dakika! ADANA'DA TORBACILARA YÖNELİK OPERASYONA 4 TUTUKLAMA

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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