Son dakika! ADANA'DA TORBACILARA YÖNELİK OPERASYONA 4 TUTUKLAMA

ADANA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 2 Aralık'ta operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 72 gram sentetik kannabinoid, 9 gram eroin, 2 gram esrar, 2 gram metamfetamin, 1 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 1 tüfek ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 286 TL ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.