Son dakika... Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 14 şüpheli yakalandı - Haberler
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Son dakika... Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 14 şüpheli yakalandı

AA, Ömer Yıldız - Güncel
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Son dakika... Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 14 şüpheli yakalandı

Bir son dakika haberine göre Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

ADANA (AA) - Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın kentteki faaliyetlerine yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda Adana Cumhuriyet Başsavcılığının hakkında gözaltı kararı verdiği 17 şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenlendi.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda koçbaşıyla kapısı kırılarak girilen evlerde aramalar yapıldı.

Bu sırada bazı polisler sokak girişlerinde uzun namlulu silahlarla önlem aldı.

Gözaltına alınan 14 şüpheli, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Polisin 3 şüpheliyi yakalamak için çalışması sürüyor.

AA / Ömer Yıldız - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Terör, Adana, PKK, Güncel, Haberler

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