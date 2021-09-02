Son dakika! Adana'da terör örgütü PKK/KCK sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
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Son dakika! Adana'da terör örgütü PKK/KCK sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

Son dakika! Adana'da terör örgütü PKK/KCK sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Adana'da terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu gerekçesiyle yargılanan sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'da terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu gerekçesiyle yargılanan sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz yargılanan B.K. ile avukatı katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın PKK/KCK mensuplarıyla yoğun irtibatının tespit edildiğini, dijital materyallerinde örgüt mensuplarına ait çok sayıda fotoğraf bulunduğunu, örgütte sözde Adana merkez Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi "birim sorumlusu" olarak faaliyet gösterdiğini ve hakkında detaylı ve tutarlı somut tanık beyan ve teşhislerinin olduğunu belirterek, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık B.K, "Terör örgütü PKK/KCK ile bir bağlantım yoktur. Esasa ilişkin mütalaayı reddediyorum. Örgütsel bir konumum bulunmamaktadır. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu

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