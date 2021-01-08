Son dakika: Adana'da terör örgütü PKK/KCK sanığına 20 yıla kadar hapis cezası istemi
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Son dakika: Adana'da terör örgütü PKK/KCK sanığına 20 yıla kadar hapis cezası istemi

08.01.2021 14:29 | Son Güncelleme: 08.01.2021 14:32
Son dakika: Adana'da terör örgütü PKK/KCK sanığına 20 yıla kadar hapis cezası istemi

Bir son dakika haberine göre Adana'da terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu öne sürülen sanık hakkında 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana'da terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu öne sürülen sanık hakkında 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuksuz D.A. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "terör örgütü propagandası yapma" suçlamasıyla 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanığın dijital materyallerinde terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda fotoğrafının tespit edildiği ve PKK/KCK'nın cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek nitelikte sosyal medya hesabı üzerinden propaganda yaptığı belirtildi.

D.A'nın terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması YDG-H'nin Çukurova Üniversitesinde gerçekleştirdiği faaliyetlere düzenli katıldığı, eylemlerin organizasyonunda görev aldığı, örgütün yönetim kadrosunun yayın organları vasıtasıyla ilettiği eylem çağrılarına diğer şüphelilerle uyduğu kaydedilen iddianamede, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma ve terör örgütü propagandası yapma" suçlarından 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

İddianamede hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen D.A'nın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu

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