Son dakika: Adana'da terör örgütü El Kaide adına tehditle haraç topladığı öne sürülen sanıkların yargılanmasına devam edildi
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Son dakika: Adana'da terör örgütü El Kaide adına tehditle haraç topladığı öne sürülen sanıkların yargılanmasına devam edildi

Son dakika: Adana'da terör örgütü El Kaide adına tehditle haraç topladığı öne sürülen sanıkların yargılanmasına devam edildi
Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Adana'da, terör örgütü El Kaide adına tehditle haraç topladıkları iddiasıyla haklarında "Anayasayı ihlal" ve "iki kez nitelikli yağma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan 5'i tutuklu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana'da, terör örgütü El Kaide adına tehditle haraç topladıkları iddiasıyla haklarında "Anayasayı ihlal" ve "iki kez nitelikli yağma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan 5'i tutuklu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanıklar N.Y, B.E, M.Ö, S.E. ve E.Ö. bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanık F.Y. ile müştekiler ve taraf avukatları da mahkemede hazır bulundu.

Duruşmada ilk olarak birleşen iddianame yönünden tutuklu sanıklar E.Ö, B.E, M.Ö, S.E. ve tutuksuz sanık F.Y'nin kimlik tespitleri yapıldı.

Mahkemede beyanı alınan müşteki Ü.S. emniyette verdiği ifadeyi tekrar ettiğini ve iş yerine alacak konusu için gelen kişinin sanık N.Y. olduğunu söyledi.

N.Y'nin yanında üç kişiyle iş yerine geldiğini belirten müşteki Ü.S. şunları anlattı:

"N.Y, bana 'seni Abdullah hoca ile görüştüreceğiz, mahkeme kuracağız.' dedi. Ben bu teklifi kabul etmedim. Bu sırada B.E. dükkanın kapısına doğru yürüyerek elini belinde tutarak bizi izledi. Daha sonra M.Y. isimli bir kişinin dükkanına gittik. M.Ö. bana 'bu konuyla ilgili ben hüküm vereceğim' dedi. Ben de hükmünüzü tanımıyorum diyerek oradan ayrıldım."

Sanık M.Ö. ise suçlamaları kabul etmediğini ve El Kaide terör örgütüyle bir bağlantısının olmadığını savunarak, "Ben müşteki Ü.S'yi tehdit etmedim, M.Y'nin dükkanına kendi isteğiyle geldi. Ben kimse hakkında hüküm kurmadım. Ü.S. bize iftira atmaktadır. Kimseyi tehdit etmedim. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

Diğer sanıklar da terör örgütüyle bir bağlantılarının bulunmadığını ve kimseyi tehdit etmediklerini belirterek tahliye ya da beraatlerini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise sanıkların üzerine atılı suçun niteliği, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların bulunması dikkate alınarak tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesi ve dava dosyasındaki eksik hususların giderilmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti de sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu

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