Son Dakika | Adana'da terör örgütü DEAŞ şüphelisine 15 yıla kadar hapis istemi
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Son Dakika | Adana'da terör örgütü DEAŞ şüphelisine 15 yıla kadar hapis istemi

05.01.2021 10:51 | Son Güncelleme: 05.01.2021 10:54
Son Dakika | Adana'da terör örgütü DEAŞ şüphelisine 15 yıla kadar hapis istemi

Son dakika gelişmesine göre Adana'da, terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında Suriye uyruklu şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana'da, terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında Suriye uyruklu şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu iddia edilen tutuksuz G.E.İ. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet savcısı tarafından zanlı G.E.İ. için "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, şüphelinin DEAŞ içerisinde faaliyet yürüten üyelere örgütün amaçları ve ideolojisini benimsetmek amacıyla verilen şerri dersler adı altındaki eğitimlere katıldığı ve Suriye'de DEAŞ'ın kontrolündeki bölgede silahlı eylemde bulunduğunun tespit edildiği belirtildi.

G.E.İ'nin, terör örgütüne katıldığı ve DEAŞ tarafından kendi adına düzenlenmiş kimliği kullandığı, örgüte finansal yardımda bulunduğu anlatılan iddianamede, şüphelinin eylem ve faaliyetlerini yürütürken kendisini gizlemek adına kod isim kullandığı ve DEAŞ içerisinde aktif faaliyet yürüttüğü kaydedildi.

İddianamede savunmasına yer verilen G.E.İ. ise suçlamaları kabul etmedi.

G.E.İ'nin 7 yıl 6 aydan 15 yıla hapis cezası istemiyle yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu

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