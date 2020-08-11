Son Dakika | Adana'da terör örgütü DEAŞ şüphelisine 15 yıla kadar hapis istemi Son dakika güncel haberine göre Adana'da terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında tutuksuz sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana'da terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında tutuksuz sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Terör örgütü DEAŞ'la bağlantılı olduğu iddia edilen V.I. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet savcısı tarafından zanlı V.I. için "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, şüphelinin DEAŞ terör örgütüne katılımı arttırmak adına örgütsel toplantılar yaptığı ve dijital materyallerinde terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda fotoğrafın tespit edildiği belirtildi.

V.I'nın, yasa dışı yollardan Suriye'ye geçerek terör örgütüne katıldığı ve örgüt tarafından kendi adına düzenlenmiş kimliği kullandığı bilgilerinin yer aldığı iddianamede, şüphelinin eylem ve faaliyetlerini yürütürken kendisini gizlemek adına "Ummu Musab" kod ismini kullandığı ve DEAŞ terör örgütü içerisinde aktif faaliyet yürüttüğü kaydedildi.

İddianamede savunmasına yer verilen V.I. ise suçlamaları kabul etmedi.

V.I'nin 15 yıl hapis cezası istemiyle yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Kaynak: AA