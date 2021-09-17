Son dakika! Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

Adana'da, terör örgütü Deaş'a yönelik davada yargılanan sanık 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Suriye uyruklu tutuksuz sanık H.E.Ö. ile avukatı katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın, DEAŞ'a katılımı arttırmak adına toplantılar düzenlediğini, dijital materyallerinde teröristlere ait çok sayıda fotoğraf tespit edildiğini ve örgütsel eğitim aldığını öne sürdü.

Savcı ayrıca H.E.Ö'nün DEAŞ üyeliğinden işlem yapılan kişilerle irtibatının bulunduğunu, eylem ve faaliyetlerini yürütürken kendisini gizlemek adına kod adı kullandığını ve Suriye'de örgütün gerçekleştirdiği silahlı çatışmalarda aktif yer aldığını belirterek, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

H.E.Ö, savunmasında, terör örgütü DEAŞ'a katılmadığını, silahlı eğitim almadığını ve kod adı kullanmadığını ileri sürdü.

Terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürütmediğini savunan H.E.Ö, "Herhangi silahlı bir çatışmaya girmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ederim." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.