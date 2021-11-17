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Son dakika... Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 18 yıla kadar hapis istendi

AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Haberler | Güncel
Son dakika... Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 18 yıla kadar hapis istendi

Son dakika gelişmesine göre Adana'da, terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında tutuksuz sanık hakkında 18 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

ADANA (AA) - Adana'da, terör örgütü Deaş soruşturması kapsamında tutuksuz sanık hakkında 18 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu iddiasıyla hakkında adli kontrol kararı bulunan Suriyeli O.E. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanık O.E. için "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından 18 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, O.E'nin kentte DEAŞ'a katılımı arttırmak adına örgütsel toplantılar yaptığı, dijital materyallerinde terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda fotoğraf ile Suriye'de örgüt kamplarında silahlı eğitim aldığına yönelik görüntüler bulunduğu belirtildi.

O.E'nin DEAŞ üyeliğinden işlem yapılan kişilerle irtibatının bulunduğu, sanığın eylem ve faaliyetlerini yürütürken kendisini gizlemek adına kod isim kullandığı anlatıldı.

İddianamede, sanığın kentteki ikametinde ruhsatsız tabanca ve mermiler ele geçirildiği, Suriye'de de terör örgütü adına çatışmalara katıldığı bildirilerek, O.E'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

O.E, iddianamedeki ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

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