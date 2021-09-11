Adana'da tekstil fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu - Haberler
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Adana'da tekstil fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Adana'da tekstil fabrikasında çıkan yangın hasara neden olduADANA'da gece saatlerinde tekstil fabrikasında çıkan yangın sonucu maddi hasar meydana geldi.

Adana'da tekstil fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu

ADANA'da gece saatlerinde tekstil fabrikasında çıkan yangın sonucu maddi hasar meydana geldi. Ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında fabrikanın bir bölümü kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 03.00 sıralarında merkez Sarıçam ilçesine bağlı Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tekstil fabrikasında meydana geldi. Gece vardiyasında çalışan tekstil işçileri, fabrikanın depo bölümünden dumanların yükseldiğini görünce itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede fabrikanın bir bölümünü saran yangın nedeniyle fabrikadaki işçiler dışarı çıkartıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkan yangını yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından söndürdü. Yangın nedeniyle fabrikada hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Adana'da tekstil fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu

Adana'da tekstil fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu

Adana'da tekstil fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu

Adana'da tekstil fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu
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