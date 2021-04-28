Son dakika haberi: Tefecilik yaptığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı
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Son dakika haberi: Tefecilik yaptığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı

Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Adana'da POS cihazı ve kredi kartıyla tefecilik yaparak haksız kazanç elde ettiği ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da POS cihazı ve kredi kartıyla tefecilik yaparak haksız kazanç elde ettiği ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, POS cihazı ve kredi kartıyla tefecilik yaptığı iddia edilen Fatih K'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, adresini belirlediği zanlıyı yakaladı. Şüphelinin aracında başkalarına ait 129 kredi kartı, 3 POS cihazı ile kart sahiplerinin kimlik ve kart bilgilerinin yer aldığı 2 ajanda ele geçirdi.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son dakika haberi: Tefecilik yaptığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı
Son dakika haberi: Tefecilik yaptığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı
Son dakika haberi: Tefecilik yaptığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı
Son dakika haberi: Tefecilik yaptığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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