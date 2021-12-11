Son dakika haberi... Taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Adana'da taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Merkez Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi 82002 Sokak'ta Serkan A'nın kullandığı, taksi olarak hizmet veren 01 T 0323 plakalı hafif ticari araç ile sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 33 AIM 538 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada Serkan A, kullandığı taksideki 2 kişi ile otomobildeki Tuğba Y. ve Sultan Y. yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı.