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Son dakika haberi... Taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

AA / Bekir Ömer Fansa - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Adana'da taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Adana'da taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Merkez Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi 82002 Sokak'ta Serkan A'nın kullandığı, taksi olarak hizmet veren 01 T 0323 plakalı hafif ticari araç ile sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 33 AIM 538 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada Serkan A, kullandığı taksideki 2 kişi ile otomobildeki Tuğba Y. ve Sultan Y. yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı.

Son dakika haberi... Taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Son dakika haberi... Taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Son dakika haberi... Taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Son dakika haberi... Taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Son dakika haberi... Taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Son dakika haberi... Taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

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AA / Bekir Ömer Fansa - Son Dakika Haberleri

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