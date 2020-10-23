Adana'da sokağa ses bombası atan şüpheli yakalandı
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Adana'da sokağa ses bombası atan şüpheli yakalandı

23.10.2020 03:33 | Son Güncelleme: 23.10.2020 03:53

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, sokağa ses bombası attığı öne sürülen 2 şüpheliden 1'i yakalandı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, sokağa ses bombası attığı öne sürülen 2 şüpheliden 1'i yakalandı.

Kiremithane Mahallesi 2706. Sokak'ta motosiklet üzerinde bulunan H.Ç. ve Z.A. ellerindeki ses bombasını sokağa attıkları sırada, devriye atan polis ekipleri tarafından farkedildi.

Bunun üzerine şüpheliler motosikletten inerek olay yerinden kaçmaya başladı.

Şüphelilerden Z.A. polis ekiplerince 2734. Sokak'ta yakalanırken, diğer şüpheli H.Ç. ise ara sokaklara kaçarak izini kaybettirdi.

Ekipler, kaçan şüpheliyi yakalamak çalışmalara devam ediyor.

Adana'da sokağa ses bombası atan şüpheli yakalandı
Adana'da sokağa ses bombası atan şüpheli yakalandı
Adana'da sokağa ses bombası atan şüpheli yakalandı
Adana'da sokağa ses bombası atan şüpheli yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı

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