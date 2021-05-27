Son dakika... Adana'da sit alanında kaçak kazı yapan şüpheli gözaltına alındı
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Son dakika... Adana'da sit alanında kaçak kazı yapan şüpheli gözaltına alındı

Son dakika... Adana'da sit alanında kaçak kazı yapan şüpheli gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Adana'nın Yüreğir ilçesinde sit alanında kaçak kazı yapan şüpheli gözaltına alındı.

Adana'nın Yüreğir ilçesinde sit alanında kaçak kazı yapan şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şüphelinin Eski Misis Mahallesinde arkeolojik sit alanında bulunan bahçesinde kaçak kazı yaptığını tespit etti.

Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, İ.Ş'yi kazı noktasından çıkardığı erken Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 tarihi eserle yakaladı.

Şüpheli hakkında yasal işlem başlatılırken, muhafaza altına alınan tarihi eserlerin Adana Müze Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi.

Son dakika... Adana'da sit alanında kaçak kazı yapan şüpheli gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

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