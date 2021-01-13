Adana'da silahlı suç örgütüne şafak operasyonu

ADANA'da çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen şafak operasyonunda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı teknik ve fiziki takiple, çıkar amaçlı silahlı suç örgütü deşifre edildi. Örgüte üye olduğu öne sürülen kişilerin de belirlenmesiyle şafak vakti operasyon düzenlendi. Savcılığın haklarında yakalama kararı çıkarttığı çok sayıda şüphelinin evlerine baskın düzenlendi. Evlere, demir kapıları, Özel Harekat polisleri tarafından koçbaşlarıyla kırılarak girildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.L

Kaynak: Demirören Haber Ajansı