Son dakika haberleri | Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Son dakika gündem haberi: Adana'da tabancayla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Adana'da tabancayla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

İddiaya göre, merkez Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde İbrahim İ. ile Yıldırım S. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Daha sonra çıkan kavgada Yıldırım S, İbrahim İ'ye tabancayla ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Bacağından yaralanan ve durumunun ağır olduğu belirtilen İbrahim İ, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis, şüpheli Yıldırım S'yi saklandığı adreste yakaladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu