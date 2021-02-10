Son dakika... Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Son dakika haberleri: Adana'da evinin bahçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.
Adana'da evinin bahçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde, M.S. evinde bulunduğu sırada, kendisinin dışarı çağrılması üzerine bahçeye çıktı.
Kimliği henüz tespit edilemeyen iki kişi, tabancayla M.S'ye ateş açtıktan sonra motosikletle ara sokaklara kaçtı.
Yaralanan M.S. olay yerine sevk edilen ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, çevrede yaptıkları araştırmada 3 boş kovan buldu.
Polis, şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız