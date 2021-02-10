Son dakika... Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika... Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

10.02.2021 02:19 | Son Güncelleme: 10.02.2021 02:22
Son dakika... Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Son dakika haberleri: Adana'da evinin bahçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Adana'da evinin bahçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde, M.S. evinde bulunduğu sırada, kendisinin dışarı çağrılması üzerine bahçeye çıktı.

Kimliği henüz tespit edilemeyen iki kişi, tabancayla M.S'ye ateş açtıktan sonra motosikletle ara sokaklara kaçtı.

Yaralanan M.S. olay yerine sevk edilen ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, çevrede yaptıkları araştırmada 3 boş kovan buldu.

Polis, şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mahir Ünal Ali Çelebi Süleyman Soylu Enis Berberoğlu
Magazin Ali Sunal Acun Ilıcalı Merve Dizdar Farah Zeynep Abdullah
Spor Ömer Ali Erol Bulut Arda Turan Cüneyt Çakır Abdullah Avcı
Tüm Haberler Türk Uzay Milli Fırtına
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika... Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.2.2021 02:22:29. #1.14#
title